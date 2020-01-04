с чего всё началось

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге, гололеде и сильном ветре до воскресенья, 5 января. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

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