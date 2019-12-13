Общество

КоммерсантъКоммерсантъМЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу

В ночь на субботу, 14 декабря, в Москве будут неблагоприятные погодные условия, сообщает московское управление МЧС России. Местами ожидается морось, дымка и слабый гололед.
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МЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу

Коммерсантъ14:49

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Известия14:20

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дымке и гололеде

Вечерняя Москва14:34

Москвичей предупредили о гололедице

Москва 2414:34

МЧС предупредило о гололедице в Москве

РБК14:40

МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о гололеде и дымке в городе

ТАСС14:19

МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и дымке до утра 14 декабря

Агентство Москва14:22
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Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК 17:54
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Общество

Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
BFM.ru вчера в 18:14
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Экономика

Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Газпромбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ предоставят компании «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет.
Ведомости 09:03
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Российская газета 16:20
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Гаджеты

Samsung представил новый смартфон Galaxy A51

RuNews24.ru вчера в 14:30
Хоккей

«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Metaratings 15:00
Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня вчера в 12:48
Происшествия

ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты боевиков ИГ

В Москве арестовали пятерых боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали теракты.
Известия 07:09
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Футбол

Российские клубы заработали 90 млн евро за выступления в еврокубках

Всего российские команды заработали 90 млн евро без учета продажи телевизионных и маркетинговых прав.
Pravda.Ru 04:56
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Гаджеты

Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone

Компания Apple неожиданно для пользователей представила обновление iOS 13 с огромным количеством новых функций, которое подходит для смартфонов iPhone 5s и iPhone 6. Загрузить апдейт можно в соответствующем разделе меню.
Актуальные Новости вчера в 10:43
Экономика

Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды

Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Секрет фирмы 05:23
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
Комсомольская правда 11 декабря в 04:40
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Политика

В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в Минские соглашения.
РЕН ТВ 14:55
Спорт

Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского

Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Примечания 07:05
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Политика

Суд отложил до марта дела о доступе к финансовым отчетам Трампа

Верховный суд США отложил до марта 2020 года рассмотрение трех дел о доступе к налоговой и финансовой отчетности президента Дональда Трампа, передает Reuters.
Коммерсантъ 18:59
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей 11 декабря в 10:00
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