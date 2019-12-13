В ночь на субботу, 14 декабря, в Москве будут неблагоприятные погодные условия, сообщает московское управление МЧС России. Местами ожидается морось, дымка и слабый гололед.

МЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу

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