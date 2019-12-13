Общество

КоммерсантъКоммерсантъМЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу

В ночь на субботу, 14 декабря, в Москве будут неблагоприятные погодные условия, сообщает московское управление МЧС России. Местами ожидается морось, дымка и слабый гололед.
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МЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу

Коммерсантъвчера в 14:49

МЧС предупредило о гололедице в Москве

РБКвчера в 14:40

МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о гололеде и дымке в городе

ТАССвчера в 14:19

Москвичей предупредили о гололедице

Москва 24вчера в 14:34

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Известиявчера в 14:20

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дымке и гололеде

Вечерняя Москвавчера в 14:34

МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и дымке до утра 14 декабря

Агентство Москвавчера в 14:22
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Общество

Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

РИА Новости 00:52
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
RT на русском вчера в 14:48
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
РИА Новости 01:11
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 12 декабря в 08:45
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv вчера в 07:50
Происшествия

Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»

Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
REGNUM вчера в 11:09
Политика

Борис Джонсон переизбран членом парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на состоявшихся в четверг внеочередных парламентов выборах переизбран членом парламента, свидетельствуют результаты голосования.
Интерфакс 12 декабря в 23:03
Хоккей

Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Нью-Джерси»

В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
Матч ТВ вчера в 23:40
Единоборства

В UFC официально подтвердили бой Нурмагомедова с Фергюсоном

iReactor 02:43
Армия и оружие

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
Интерфакс 02:16
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews 11 декабря в 10:09
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
РИА Новости вчера в 14:14
Гаджеты

Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Вести.Хайтек вчера в 04:44
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Хоккей

Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
RT на русском вчера в 16:54
Футбол

Сергей Первушин: «Мелкадзе в следующем сезоне будет основным игроком „Спартака“»

Тренер «Тамбова» Сергей Первушин, который сменил по ходу сезона Александра Григоряна, в интервью Sportbox.ru рассказал о багаже предыдущего тренера, объяснил, почему игроком так и не дорос до высшего дивизиона российского чемпионата и почему Мелкадзе в следующем сезоне станет основным игроком «Спартака».
Sportbox.RU 01:59
Культура

Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина

News.ru 01:00
Армия и оружие

Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве

РБК 03:08
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru вчера в 12:15
Авто

Skoda начала в России производство кроссовера Karoq

Серийное производство кроссовера Skoda Karoq стартовало в РФ 13 декабря, а в продажу он поступит в начале следующего года.
Tvoe-avto.com 12 декабря в 16:03
Шоу-бизнес

Дима Билан заявил о проблемах с алкоголем после потери двоих детей

Билан рассказал, что в какой-то момент в паре появились сильные чувства, и они поняли, что готовы завести детей.
Народные новости вчера в 21:59
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Общество

Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Российская газета 00:01
Общество

В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ

Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.
Lenta.ru 02:02
Происшествия

Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке

Горняцкая правда 12 декабря в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
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