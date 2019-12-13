Общество
КоммерсантъМЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу
В ночь на субботу, 14 декабря, в Москве будут неблагоприятные погодные условия, сообщает московское управление МЧС России. Местами ожидается морось, дымка и слабый гололед.
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и дымке до утра 14 декабря
Агентство Москвавчера в 14:22
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Фигурное катание
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Происшествия
Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»
Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
Политика
Борис Джонсон переизбран членом парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на состоявшихся в четверг внеочередных парламентов выборах переизбран членом парламента, свидетельствуют результаты голосования.
Хоккей
Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Нью-Джерси»
В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
Армия и оружие
КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ
В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
Гаджеты
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Хоккей
Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии
Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
Футбол
Сергей Первушин: «Мелкадзе в следующем сезоне будет основным игроком „Спартака“»
Тренер «Тамбова» Сергей Первушин, который сменил по ходу сезона Александра Григоряна, в интервью Sportbox.ru рассказал о багаже предыдущего тренера, объяснил, почему игроком так и не дорос до высшего дивизиона российского чемпионата и почему Мелкадзе в следующем сезоне станет основным игроком «Спартака».
Культура
Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Авто
Skoda начала в России производство кроссовера Karoq
Серийное производство кроссовера Skoda Karoq стартовало в РФ 13 декабря, а в продажу он поступит в начале следующего года.
Шоу-бизнес
Дима Билан заявил о проблемах с алкоголем после потери двоих детей
Билан рассказал, что в какой-то момент в паре появились сильные чувства, и они поняли, что готовы завести детей.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Общество
Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов
Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Общество
В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ
Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.
Происшествия