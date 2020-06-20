Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ожидается шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с.

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 93

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