Общество

РБКРБКМЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ожидается шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с.
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МЧС предупредило о грозовых дождях с градом в Москве

RT на русском01:41

МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и сильном ветре

Москва 2401:25

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вечерняя Москва00:57

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

ТАСС00:55

МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и граде 20 июня

Агентство Москва00:53

Петербург, остынь: на город надвигается гроза с градом

Форпост Северо-Запад18 июня в 11:11

Спасатели предупредили о грозе с дождем в Москве

Авторадио18 июня в 09:52
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Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
93
Политика

В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров

RuNews24.ru 01:42
92
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

РБК 06:29
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Происшествия

Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе

Известия 06:22
33
Политика

Лукашенко рассказал о верном пути «хоть как-то дышащей» Белоруссии

Как отметил белорусский президент, благодаря этому сейчас республика работает и «хоть как-то дышит».
Lenta.ru 06:26
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
Известия 05:25
413
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 и Су-24 разбили турецкую армию в Ливии за неделю

Вечерний курьер 04:35
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Армия и оружие

Северная Корея пригрозила уничтожить США

КНДР напомнила о своих ядерных ракетах. Северная Корея заявила, что уничтожит США, если на полуострове возобновятся военные действия.
Деловое.ТВ 06:33
Общество

Правила использования антисептика раскрыты

Кстати, антисептики теряют свою силу, если у человека будут немытые или жирные руки.
МедиаПоток 05:37
Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Происшествия

Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19

Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
28
Общество

Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
18
Здоровье

В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 18 июня в 03:56
3
Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
4
Общество

В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сути зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом, погиб 161 человек.
Дождь 03:46
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
812
Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,1K
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
366
Общество

В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
51
Фигурное катание

Черкасова прокомментировала убытки академии Плющенко

Sport.ru 05:29
Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Музыка

Якутский этнический дуэт полюбился судьям на американском шоу талантов

SM News 06:31
Политика

Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии

Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10
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