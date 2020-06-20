Общество
РБКМЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ожидается шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с.
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Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Политика
В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Политика
Лукашенко рассказал о верном пути «хоть как-то дышащей» Белоруссии
Как отметил белорусский президент, благодаря этому сейчас республика работает и «хоть как-то дышит».
Lenta.ru 06:26
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
Известия 05:25
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 разбили турецкую армию в Ливии за неделю
Вечерний курьер 04:35
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Армия и оружие
Северная Корея пригрозила уничтожить США
КНДР напомнила о своих ядерных ракетах. Северная Корея заявила, что уничтожит США, если на полуострове возобновятся военные действия.
Деловое.ТВ 06:33
Общество
Правила использования антисептика раскрыты
Кстати, антисептики теряют свою силу, если у человека будут немытые или жирные руки.
МедиаПоток 05:37
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Происшествия
Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19
Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
Общество
Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
Здоровье
В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 18 июня в 03:56
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
Общество
В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сути зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом, погиб 161 человек.
Дождь 03:46
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
Общество
В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Политика
Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии
Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10