Общество
ТАССМосквичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье
Мокрый снег и ветер ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
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В воскресенье в Москве ожидаются сильный ветер и мокрый снег
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:18
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Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
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На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me вчера в 10:55
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Кабмин одобрил законопроект о субсидиях регионам на доплаты к пенсии
В кабмине уточнили, что законопроект направлен на повышение эффективности и обеспечение своевременной целевой финансовой помощи субъектам РФ в виде субсидий на выплату региональной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров.
Аргументы и Факты 07:31
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Bimru.ru 08:07
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NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
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РБК 17:38
Футбол
«Бавария» забила четыре мяча «Кельну», Левандовски оформил дубль
На 48-й минуте поляк оформил дубль. Довершили разгром «Кельна» Филиппе Коутиньо, забивший первый гол за «Баварию», и Иван Перишич.
Sport24.ru 11:23
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Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru вчера в 09:03
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Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой, сообщает телеканал «НТВ».
Взгляд.ру 16:59
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
В Гонконге задержали ребенка за сожжение флага
Полиция Гонконга в ночь на 22 сентября задержала 13-летнюю девочку по подозрению в надругательстве над национальным флагом Китая.
Известия 19:27
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Политика
США ввели санкции против Центробанка Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.
Коммерсантъ вчера в 12:07
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.
110km.ru вчера в 09:30
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Помощник Зеленского поведал о реализации «формулы Штайнмайера»
Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, как воплотить в жизнь "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 18:24
Происшествия
Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован
Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.
ТАСС вчера в 19:47
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Минздрав назвал допустимую ежедневную дозу алкоголя
Уточняется, что ежедневно две стандартных порции алкоголя допустимы для женщин и три стандартных порции — для мужчин.
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Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Авто
Жители Башкирии стали чаще покупать подержанные иномарки
Жители Башкирии чаще покупают подержанные иномарки, чем отечественные автомобили.
UfacityNews.ru 07:59
Футбол
«Барселона» выдала худший старт чемпионата Испании за 25 лет
ProstoProSport 17:30
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 16:14
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости 15:32
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Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08