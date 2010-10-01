Общество
РБКМЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре
В воскресенье, 22 сентября, в Москве местами ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС. Согласно прогнозам Росгидромета, непогода в столице будет наблюдаться в течение суток.
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В воскресенье в Москве ожидаются сильный ветер и мокрый снег
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:18
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и ветре с порывами до 22 м/с в воскресенье
Агентство Москва08:02
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
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Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Армия и оружие
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РЕН ТВ 11:51
Футбол
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
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