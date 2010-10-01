Общество

РБКРБКМЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

В воскресенье, 22 сентября, в Москве местами ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС. Согласно прогнозам Росгидромета, непогода в столице будет наблюдаться в течение суток.
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МЧС предупредило о возможном мокром снеге и сильном ветре 22 сентября в Москве

Интерфакс08:53

Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре 22 сентября

Вечерняя Москва05:31

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре в воскресенье

Москва 2408:20

В воскресенье в Москве ожидаются сильный ветер и мокрый снег

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:18

Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

ТАСС08:03

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и ветре с порывами до 22 м/с в воскресенье

Агентство Москва08:02

В Москву завтра придет мокрый снег с дождем

Эхо Москвы09:33
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Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Авто

Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
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Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Происшествия

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.
Газета.Ru 12:21
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Происшествия

Во Львовской области полиция задержала 28 человек, блокировавших движение вагонов с углем

ТАСС 13:13
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Волейбол

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции.
Вести.Ru 13:05
Авто

Honda представила обновленный кроссовер Honda CR-V

Компания Honda официально представила обновленный кроссовер Honda CR-V 2020-го модельного года.
Новые автомобили 19 сентября в 00:41
Гаджеты

В России стартовали продажи iPhone 11

Газета.Ru вчера в 12:52
Футбол

Зенит — Рубин 6:0 (2-й тайм)

Нева Спорт 11:03
Культура

«Иные миры» Никаса Сафронова открылись в Москве

19 сентября в Москве состоялось открытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры".
Московский Комсомолец 03:30
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Армия и оружие

Командование ВМС США подтвердило подлинность видео с НЛО

Опубликованные в Интернете видеоролики, на которых зафиксированы попытки перехвата неопознанных летающих объектов Военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки, являются подлинными.
Planet Today 18 сентября в 02:47
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Спорт

Прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских тренеров, специалистов и биатлонистов.
РЕН ТВ вчера в 04:56
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

Экономика сегодня 03:12
Экономика

Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Политика

Часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту

Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 08:33
Единоборства

Россияне завоевали три золота на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Бронза досталась представителю Казахстана Аблайхану Жусупову и Бобо-Усмону Батурову из Узбекистана Позднее 22-летний россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата в весовой категории до 91 кг.
Известия 12:30
Путешествия

Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах

UfaTime.ru вчера в 09:37
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
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