В воскресенье, 22 сентября, в Москве местами ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС. Согласно прогнозам Росгидромета, непогода в столице будет наблюдаться в течение суток.

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

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