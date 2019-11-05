с чего всё началось

В Камчатском крае объявили штормовое предупреждение. В среду, 6 ноября, волны могут достигнуть 8–9 метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

МЧС предупредило о девятиметровых волнах у берегов Камчатки

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