Общество

РБКРБКМЧС предупредило о гололедице в Москве

МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни. Экстренное сообщение опубликовано на сайте столичного управления. По данным Росгидромета, в ближайшее время с сохранением до 09:00 мск 14 декабря в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Известия14:20

МЧС предупредило о гололедице в Москве

РБК14:40

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дымке и гололеде

Вечерняя Москва14:34

Москвичей предупредили о гололедице

Москва 2414:34

МЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу

Коммерсантъ14:49

МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о гололеде и дымке в городе

ТАСС14:19

МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и дымке до утра 14 декабря

Агентство Москва14:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:45, Ашберн
Политика

СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».
РБК 15:55
Происшествия

Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.
RT на русском 16:33
Политика

Зеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости 14:14
Происшествия

Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС 16:31
Политика

В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую

Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 14:46
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Музыка

Шнур отругал Гагарину за песню Аланы Чочиевой в шоу «Голос»

Регион online 15:03
Политика

Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа

Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
Вести.Ru 16:37
Происшествия

Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

Lenta.ru 15:28
Футбол

«Аугсбург» в гостях обыграл «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» на своем поле уступил «Аугсбургу» в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Матч ТВ 16:23
Политика

Лукашенко поздравил Джонсона с победой партии консерваторов на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой его партии консерваторов на внеочередных выборах.
РЕН ТВ 15:53
Единоборства

Фёдор Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA Gold

Чемпионат 14:48
Общество

Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Известия 14:24
Баскетбол

«Зенит» проиграл «Баварии» в Евролиге

Sport24.ru 16:23
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

RT на русском 13:53
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Общество

Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Известия 13:37
Единоборства

Александр Волков назвал трусом Фрэнсиса Нганну

Российский тяжеловес Александр Волков выразил недоумение по поводу организации поединка между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, обвинив камерунца в том, что он снова уклонился от встречи с ним.
FightTime.ru 09:59
Здоровье

Я не хочу жить

По количеству самоубийств на душу населения Россия вышла на третье место в мире.
Росбалт вчера в 09:24
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Известия 13:24
Финансы

Рынок США без энтузиазма отреагировал на важные новости

Сегодняшняя картина на американских биржевых площадках вписывается в тривиальную модель "покупай слухи, продавай факты" - ранее на этой неделе фондовый рынок США динамично укреплялся на ожиданиях заключения "первой фазы" пресловутой торговой сделки между Штатами и Китаем, а сегодня на известиях о фактическом решении этого вопроса американские акции оказались под давлением.
Finam.Ru 12:42
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Кино

Умер актер фильмов «Крестный отец» и «Леон»

Петербургский дневник 13:48
Общество

Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
REGNUM 15:53
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия 11:13
Транспорт

Петербург с Ленобластью договорились об отмене 11 смежных маршрутов

Еще восемь маршрутов правительство 47 региона готово закрыть, при условии, что Санкт-Петербург предоставит альтернативу.
Наша версия 15:02
Общество

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Известия 08:37
Экономика

Альфа-банк отказался от банкротства застройщика Минобороны РФ

Арбитражный суд Москвы по ходатайству Альфа-банка прекратил производство по делу о банкротстве компании "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которая специализируется на строительстве объектов Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:17
Спорт

Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме

Спорт-Экспресс 12:57
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное