МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни. Экстренное сообщение опубликовано на сайте столичного управления. По данным Росгидромета, в ближайшее время с сохранением до 09:00 мск 14 декабря в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед.

МЧС предупредило о гололедице в Москве

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