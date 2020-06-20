Общество

ИзвестияИзвестияМЧС предупредило о грозе в Москве

В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня. Предупреждение начинает действовать в 11:00.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

МЧС предупредило о грозовых дождях с градом в Москве

RT на русском01:41

МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и сильном ветре

Москва 2401:25

Спасатели предупредили о грозе с дождем в Москве

Авторадио18 июня в 09:52

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

ТАСС00:55

МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и граде 20 июня

Агентство Москва00:53

Петербург, остынь: на город надвигается гроза с градом

Форпост Северо-Запад18 июня в 11:11

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вечерняя Москва00:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
788
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине

Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
109
Общество

Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
Российская газета 03:15
5
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1K
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
150
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
1,2K
Игры

Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно

Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41
1
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
31
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
6,3K
Происшествия

В Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса

В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка. Об этом сообщает сайт следственного управления СК по региону.
Газета.Ru вчера в 16:22
9
Политика

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Происшествия

Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом

REGNUM вчера в 15:29
56
Наука

Ростовские ученые исследовали кариес на самой ранней стадии

В Донском государственном техническом университете пришли к выводу, что кариес на самой ранней стадии вызывает патологические изменения не только пораженной зубной эмали, но и прилежащих структур без визуально различимых изменений.
КП - Ростов-на-Дону 18 июня в 06:52
3
Происшествия

Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали

Возгорание в ангаре, расположенном на территории цементного завода на севере Москвы, ликвидировано.
RT на русском 02:21
Общество

Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу

Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента

Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обнародованную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову.
REGNUM вчера в 21:05
31
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов

Газета.Ru 02:43
446
Космос

Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 18 июня в 03:23
48
Общество

С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
13
Футбол

Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество

Плачь и смотри: истории пар, которые решились на секс втроем — они нарушили главное табу, но остались довольны

НГС вчера в 22:30
Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.
Советский спорт 01:23
Здоровье

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Советы по питанию людям, которые стремятся похудеть, дала врач-диетолог Марина Аплетаева.
Волгоградская правда вчера в 22:31
Общество

Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай

Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:44
15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» ушёл от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

Чемпионат вчера в 17:11
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
348
Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
117
Политика

Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции

Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы вчера в 18:08
376
Футбол

Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное