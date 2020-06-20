В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня. Предупреждение начинает действовать в 11:00.

МЧС предупредило о грозе в Москве

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