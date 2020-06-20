Общество
ИзвестияМЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня. Предупреждение начинает действовать в 11:00.
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Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
Общество
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
Российская газета 03:15
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Игры
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Происшествия
В Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса
В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка. Об этом сообщает сайт следственного управления СК по региону.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Происшествия
Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом
REGNUM вчера в 15:29
Наука
Ростовские ученые исследовали кариес на самой ранней стадии
В Донском государственном техническом университете пришли к выводу, что кариес на самой ранней стадии вызывает патологические изменения не только пораженной зубной эмали, но и прилежащих структур без визуально различимых изменений.
КП - Ростов-на-Дону 18 июня в 06:52
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали
Возгорание в ангаре, расположенном на территории цементного завода на севере Москвы, ликвидировано.
RT на русском 02:21
Общество
Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу
Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента
Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обнародованную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову.
REGNUM вчера в 21:05
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 18 июня в 03:23
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
Плачь и смотри: истории пар, которые решились на секс втроем — они нарушили главное табу, но остались довольны
НГС вчера в 22:30
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»
Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.
Советский спорт 01:23
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Советы по питанию людям, которые стремятся похудеть, дала врач-диетолог Марина Аплетаева.
Волгоградская правда вчера в 22:31
Общество
Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» ушёл от поражения в матче с «Тоттенхэмом»
Чемпионат вчера в 17:11
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
Политика
Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции
Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы вчера в 18:08
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26