с чего всё началось

МЧС России предупредило о высоком риске передачи коронавируса через общие упаковки продуктов. Специалисты считают, что можно заболеть COVID-19, если из них ранее брали руками еду другие люди. В качестве примеров приводятся упаковки чипсов, сухариков и других снеков.

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

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