Коронавирус
КоммерсантъМЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
МЧС России предупредило о высоком риске передачи коронавируса через общие упаковки продуктов. Специалисты считают, что можно заболеть COVID-19, если из них ранее брали руками еду другие люди. В качестве примеров приводятся упаковки чипсов, сухариков и других снеков.
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с чего всё началось
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).Коммерсантъвчера в 21:23
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