с чего всё началось

МЧС России предупредило о высоком риске передачи коронавируса через общие упаковки продуктов. Специалисты считают, что можно заболеть COVID-19, если из них ранее брали руками еду другие люди. В качестве примеров приводятся упаковки чипсов, сухариков и других снеков.

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

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Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 4,4K

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Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 723

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