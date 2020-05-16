Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди. Высока опасность заразиться и при использовании общей посуды.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 21:23

Подробнее о событии

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом через пачку чипсов

РИА Новости06:07

В МЧС предупредили об опасности заражения COVID-19 через чипсы

РЕН ТВ01:39

В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы

РБК01:10

В МЧС предупредили о рисках передачи коронавируса через чипсы и орешки

Life.ruвчера в 23:39

Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки

Lenta.ruвчера в 23:07

ВНИИ ГОЧС предупредил о риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки

Известиявчера в 22:36

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

Коммерсантъвчера в 21:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Авто

Для праворульных автомобилей вводят новые ограничения

С 1 июля 2020 года вступают в силу новые ограничения на ввоз в РФ автомобилей с правым рулем.
Orengrad.ru 02:00
671
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
1K
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
3
Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera вчера в 11:11
1
Экономика

Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова TON.
Ведомости 06:29
3
Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 14 мая в 05:41
268
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,6K
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
76
Общество

В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
Общество

Сбербанк начнет возвращать работников в офис с 18 мая

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет постепенно возвращать сотрудников в центральный офис с «удаленки», сообщили РБК несколько источников.
Коммерсантъ 07:59
13
Общество

В Астраханской области приступили к первому этапу снятия ограничений

Губернатор Игорь Бабушкин поручил главам муниципальных образований проследить за исполнением первого этапа введения послаблений.
ГТРК Лотос 05:17
17
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали

В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
361
Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Несмотря на решение организаторов международного песенного конкурса "Евровидение-2020" отказаться от проведения мероприятия, которое должно было пройти в Роттердаме 16 мая, участники шоу, которые представили свои песни для состязания, все же смогут показать их зрителям в специальном шоу "Евровидение: Европа зажигает свет" в укороченном формате.
Газета.Ru 07:40
18
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
821
Общество

Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции

Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
3
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
837
Происшествия

СКР в Новосибирской области выясняет причины невыплат доплат медикам

Проверка организована в связи с замеченными в ходе изучения публикаций в прессе жалобами о том, медики скорой Новосибирска и Исиктима не получили в полном объеме обещанные им деньги за работу в сложных условиях борьбы с коронавирусом.
Atas.info 03:27
12
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
1,1K
Путешествия

В Турции опровергли открытие границ для русских туристов

В Аланье и Кемере обрадовались новостям об открытии границ, но речь шла именно о лечебном отдыхе, который даже не подразумевает покидание территории больницы.
HotGeo 05:31
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
364
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
4K
Общество

ФНС России запустила сервис с информацией о мерах поддержки бизнеса

Москва, 16 мая 2020, 12:59 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила сервис с информацией о мерах поддержки, которые доступны для предприятий, пострадавших от распространения коронавируса.
REGNUM 05:59
2
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
62
Кино

На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

Ревизор.ру 14 мая в 13:05
6
Общество

В мэрии Москвы объяснили формирование цен на маски

Маски, которые производит Москва по себестоимости 7 рублей, уходят врачам и коммунальщикам, остальные маски закупаются, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.
Интерфакс 07:28
6
Кино

Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

КиноПоиск вчера в 05:10
154
Здоровье

Скворцова: существует препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.
Pravda.Ru 05:16
1K
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
653
Здоровье

Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 08:49
22
Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное