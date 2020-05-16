Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди. Высока опасность заразиться и при использовании общей посуды.
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с чего всё началось
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf
).
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В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы

РБК01:10
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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REGNUM 14 мая в 15:06
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Общество

В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
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Общество

Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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КиноПоиск вчера в 05:10
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Мясников: «Через месяц мы вернёмся к нормальной жизни»

Россияне через месяц смогут вернуться к нормальной жизни.
News.ru 14 мая в 11:28
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Путешествия

Каковы шансы на отдых большинства россиян этим летом?

Пандемия обрушила планы россиян понежиться не только на заграничных курортах, но и на своих собственных.
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

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Роскосмос потратит более 763 млн руб. на доработку «Восточного»

«Роскосмос» потратит на все работы более 763,1 млн рублей.
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Кино

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Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

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Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
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Власти Москвы объяснили отказ раздавать маски возможными спекуляциями

Бесплатная раздача медицинских масок в Москве приведет к спекуляциям, заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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Общество

В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус

В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
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Здоровье

В Армавир направили краевую комиссию для проверки выплат медикам

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края, которая проверит, как медработникам начислялись выделенные для них деньги.
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Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

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Происшествия

Тела матери и 5-летней дочери нашли под окнами дома в Петербурге

Случайные прохожие обнаружили под окнами дома по улице Верности в Петербурге тела девочки и женщины.
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
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Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

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Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
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Здоровье

Врач рассказала о «меняющихся» проявлениях коронавируса

Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о выявленных медиками изменениях в проявлении коронавируса.
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