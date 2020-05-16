с чего всё началось

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди. Высока опасность заразиться и при использовании общей посуды.

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

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Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2K