Коронавирус
BFM.ruМЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди. Высока опасность заразиться и при использовании общей посуды.
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с чего всё началось
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).Коммерсантъвчера в 21:23
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Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали частые симптомы коронавируса у детей
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REGNUM 02:14
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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RT на русском вчера в 03:23
Общество
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Невские Новости 01:45
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Российская газета 00:21
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Происшествия
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Коммерсантъ вчера в 10:54
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск вчера в 05:10
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Путешествия
Каковы шансы на отдых большинства россиян этим летом?
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Readovka.ru 06:44
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Космос
Роскосмос потратит более 763 млн руб. на доработку «Восточного»
«Роскосмос» потратит на все работы более 763,1 млн рублей.
Новые Известия 05:44
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
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Газета.Ru вчера в 15:43
Кино
Уэс Андерсон назвал 11 фильмов, которые стоит посмотреть на карантине
Кстати, в 2020-м режиссер должен был посетить фестиваль, чтобы представить свою новую работу – фильм «Французский диспетчер».
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ТАСС 06:56
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Власти Москвы объяснили отказ раздавать маски возможными спекуляциями
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Коммерсантъ 06:56
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
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В Армавир направили краевую комиссию для проверки выплат медикам
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Кубань 24 04:46
Происшествия
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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Происшествия
Тела матери и 5-летней дочери нашли под окнами дома в Петербурге
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News.ru 07:26
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
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Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Врач рассказала о «меняющихся» проявлениях коронавируса
Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о выявленных медиками изменениях в проявлении коронавируса.
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Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40