с чего всё началось

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди. Высока опасность заразиться и при использовании общей посуды.

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

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