Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди. Высока опасность заразиться и при использовании общей посуды.
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с чего всё началось
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf
).
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Россиян предупредили о передаче коронавируса через чипсы

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МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки

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Политика

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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

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Шоу-бизнес

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Общество

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Происшествия

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Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

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Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
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Происшествия

СК проверяет данные о невыплате медикам надбавок в Новосибирске и Искитиме

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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Политика

NASA отозвало приглашение делегации из России под давлением сенаторов

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Общество

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

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Гаджеты

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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

«Мамедов против домашнего ареста не возражал», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 16:18
Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
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Вернер хочет перейти только в «Ливерпуль». Он останется в «Лейпциге», если трансфер не состоится

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Маршрутки частично возвращают на улицы Волгограда

По измененной схеме станут работать и маршрутки №56, которые будут следовать от Жилгородка до поселка Нижние Баррикады без проезда по улицам Землячки, Исторической и проспекту Жукова.
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