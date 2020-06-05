Общество
КоммерсантъМЧС предупредило о сильном ветре и дожде с градом в Подмосковье
МЧС Московской области предупредило о сильном дожде с градом, который будет сопровождаться ветром с порывами 13 – 18 м / с. Неблагоприятная погода сохранится до 22:00, сообщает пресс-служба МЧС. Накануне синоптики объявили в московском регионе оранжевый уровень погодной опасности до 6 июня.
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре с порывами 13-18 м/с в Подмосковье до конца дня
Агентство Москва05 июня в 04:45
Фронт окклюзии южного циклона: на Москву опять движется ливень с грозой и ветром
Вести.Ru04 июня в 08:53
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Экономика
В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
ТАСС 01:10
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
Спорт
У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru 08:59
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Интерфакс 07:34
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Политика
Будущей супердержавой назвал Китай глава МИД Германии
Глава МИД Германии Хайко Маас обратился к Евросоюзу с призывом создать единую концепцию взаимоотношений с Китаем.
Цензуры.Нет 09:10
Музыка
Песня «Hope World» возглавила музыкальный чарт
Popcake 06:34
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отделов полиции Матвеева и Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Вечерняя Москва 06:29
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество
В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение
Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение.
Российская газета 08:56
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Общество
В Петербурге откроют непродовольственные магазины
В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 05:26
Авто
Genesis поднял цены на свои автомобили в России
Чуть сильнее – на 70 тыс. рублей – подорожал бизнес-седан Genesis G80. Новые цены на него варьируются от 2 930 000 до 4 385 000 рублей.
Автоновости дня 02:01
Армия и оружие
Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии
Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru вчера в 06:40
Политика
Пушков прокомментировал заявление ФРГ о вводе пошлины на газ из США
Напомним, ранее 5 июня глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия может ввести дополнительные пошлины на американский природный газ в случае дальнейшего препятствия США строительству "Северного потока — 2".
ИА Красная Весна 05 июня в 14:00
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Известия 08:23