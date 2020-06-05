Общество

КоммерсантъКоммерсантъМЧС предупредило о сильном ветре и дожде с градом в Подмосковье

МЧС Московской области предупредило о сильном дожде с градом, который будет сопровождаться ветром с порывами 13 – 18 м / с. Неблагоприятная погода сохранится до 22:00, сообщает пресс-служба МЧС. Накануне синоптики объявили в московском регионе оранжевый уровень погодной опасности до 6 июня.
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Москвичей предупредили о сильных дождях и ветре до конца дня

Вечерняя Москва05 июня в 08:18

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре с порывами 13-18 м/с в Подмосковье до конца дня

Агентство Москва05 июня в 04:45

Москвичей предупредили о грозе с градом

Москва 2405 июня в 05:07

Экстренное предупреждение объявили в Москве из‑за града и дождей

РИАМО05 июня в 05:25

В МЧС предупредили москвичей о дожде с градом

Газета.Ru05 июня в 05:07

В МЧС предупредили о сильном ливне в Москве до конца четверга

ТАСС04 июня в 13:51

Фронт окклюзии южного циклона: на Москву опять движется ливень с грозой и ветром

Вести.Ru04 июня в 08:53
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Экономика

В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
ТАСС 01:10
18
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
2,7K
Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
6
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
2,3K
Спорт

У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
28
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Интерфакс 07:34
23
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Шоу-бизнес

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
18
Политика

Будущей супердержавой назвал Китай глава МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас обратился к Евросоюзу с призывом создать единую концепцию взаимоотношений с Китаем.
Цензуры.Нет 09:10
10
Музыка

Песня «Hope World» возглавила музыкальный чарт

Popcake 06:34
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
206
Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
241
Происшествия

Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки

Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отделов полиции Матвеева и Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Вечерняя Москва 06:29
1
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
14
Общество

В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение

Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение.
Российская газета 08:56
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
3
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
1
Общество

В Петербурге откроют непродовольственные магазины

В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today вчера в 07:11
180
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
384
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
1,1K
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Финансы

Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 05:26
2
Авто

Genesis поднял цены на свои автомобили в России

Чуть сильнее – на 70 тыс. рублей – подорожал бизнес-седан Genesis G80. Новые цены на него варьируются от 2 930 000 до 4 385 000 рублей.
Автоновости дня 02:01
Армия и оружие

Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии

Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru вчера в 06:40
814
Политика

Пушков прокомментировал заявление ФРГ о вводе пошлины на газ из США

Напомним, ранее 5 июня глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия может ввести дополнительные пошлины на американский природный газ в случае дальнейшего препятствия США строительству "Северного потока — 2".
ИА Красная Весна 05 июня в 14:00
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Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Известия 08:23
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