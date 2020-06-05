МЧС Московской области предупредило о сильном дожде с градом, который будет сопровождаться ветром с порывами 13 – 18 м / с. Неблагоприятная погода сохранится до 22:00, сообщает пресс-служба МЧС. Накануне синоптики объявили в московском регионе оранжевый уровень погодной опасности до 6 июня.

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде с градом в Подмосковье

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