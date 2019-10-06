Общество
РИА НовостиМЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
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Мокрый снег и порывистый ветер сохранятся до ночи
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:29
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Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
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Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
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