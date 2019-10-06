с чего всё началось

Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Политика ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

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Общество Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы "Супрематический крест", которая была повреждена коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.

Общество Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.

Политика Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".

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Единоборства Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Политика Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.

Космос Обсерватория «Спектр-РГ» долетела до точки Лагранжа Заместитель директора Института космических исследований Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» сообщил, что российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

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Общество Нидерланды отказались называть себя Голландией Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.

Гаджеты Xiaomi установила абсолютный рекорд Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) поделился сведениями о рекордных продажах компании в Индии в ходе распродажи, проведенной в честь праздника Дивали.

Общество Турок поразили русские слова из 34 букв Газета указала, что многие изучающие русский язык турки и так сталкиваются со сложностями, однако есть действительно трудные задачи — например, произнесение слов из 24 или 32 букв.

Политика Медведев оценил сравнение Зеленского с Моникой Левински Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал сравнение президента Украина Владимира Зеленского с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, оказавшейся в центре сексуального скандала с 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году.

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Происшествия В ДТП в центре Читы погиб один человек Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.