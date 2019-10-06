с чего всё началось

Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

Политика В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера» В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.

Политика Путин высказался относительно обвинений Трампа в сговоре с Москвой Как писал News.ru, законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Музыка Хейли Болдуин снялась в новом клипе Джастина Бибера Хейли Болдуин стала героиней нового клипа Джастина Бибера на композицию 10,000 Hours.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Кино Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы» Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Политика Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

Происшествия Подросток убил пять человек на австрийском курорте В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.

Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км В воскресенье днем вулканологи зафиксировали выброс пепла на камчатском вулкане Шивелуч на высоту до 10 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Здоровье Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.

Футбол Смольников пропустит до трех недель из-за травмы Защитник «Зенита» Игорь Смольников из-за травмы пропустит до трех недель, сообщает официальный сайт клуба.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».

Музыка Умер экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.

Футбол Комментатор Василий Уткин назвал болельщиков «Ротора» гопниками Василий Уткин в своем микроблоге рассказал о том, как действительно относится к команде «Ротор Волгоград».

Кино Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.