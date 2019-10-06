с чего всё началось

Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

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