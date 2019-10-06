Общество

РИА НовостиРИА НовостиМЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
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«По прогнозам синоптиков, с 08:00 мск с сохранением до 21:00 местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области — отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами до 17 м/с», — говорится
 в сообщении ведомства.
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