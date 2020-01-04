с чего всё началось

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.

МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве

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