Общество
RT на русскомМЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.RT на русском05:20
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