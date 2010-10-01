Общество

YA62.ruYA62.ruМЧС предупредило рязанцев о грозе

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На сайте ГУ МЧС по Рязанской области опубликован прогноз погоды на воскресенье, 3 мая.
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Кино

Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»

Газета.Ru 18:52
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Здоровье

Вирусолог Тимаков рассказал, для кого коронавирус особенно опасен

«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус», — цитирует РИА «Новости» Тимакова.
URA.Ru 21:01
Политика

Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу

Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru 14:27
Авто

Составлен список самых дешёвых автомобилей в 2020 году

Лезги газет вчера в 21:32
52
Здоровье

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
23
Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
36
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
3,1K
Общество

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
99
Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
72
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
385
Общество

Увольнения медиков Калининградской области объяснили в Лиге защиты врачей

Медики Калининградской области, отказавшиеся работать в условиях пандемии коронавируса, не заслуживают осуждения.
News.ru 18:00
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
95
Футбол

Шалимов удалил свой аккаунт в инстаграме

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов решил удалить свою страницу в инстаграме.
Бомбардир.ру 13:45
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничения

Причинами роста числа зараженных коронавирусом в России за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима, заявил главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов.
РИА Новости вчера в 06:39
3,5K
Кино

Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
45
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
118
Интернет

Apple и Google не смогут отслеживать пользователей

Сами преступники смогут использовать Bluetooth-идентификаторы для отслеживания движения определенных людей.
МИТ 15:40
4
Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
41
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 07:52
92
Авто

Обновленный Kia Sportage получил новый дизельный мотор

SpeedMe 05:53
1
Культура

Якутские циркачи выступили на международном цирковом онлайн-фестивале

Аргументы и Факты - Якутия вчера в 20:47
Энергетика

В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью

Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
52
Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
8
Здоровье

В Омске больницу закрыли на карантин

Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
1
Общество

В Ленобласти могут смягчить ограничительные меры после праздников

В Ленинградской области может быть принято решение о смягчении и частичной отмене ограничительных мер после майских праздников.
Известия 18:00
5
Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Армия и оружие

Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Политика

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

В столице в понедельник состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
РИАМО 04:41
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