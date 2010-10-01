Общество

ГТРК ТамбовГТРК ТамбовМЧС предупреждает об усилении ветра и гололедице

В отдельных районах области прогнозируют даже метель. Ветер южный в дневные часы до 14 метров в секунду, ночью порывы до 20-ти метров в секунду.
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МЧС экстренно предупреждает об усилении ветра

Ярновости08:06

Экстренное предупреждение: спасатели сообщают ярославцам о метели и усилении ветра

ЯрNews06:55

Экстренное предупреждение МЧС: в области ожидается сильная метель

Первый Ярославский07:30

Ярославские спасатели предупреждают о штормовом ветре

Эхо76 - Ярославль07:14

МЧС предупреждает ярославцев об усилении южного ветра

АиФ-Верхняя Волга07:12

Сильный ветер, мокрый снег. В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение

КП - Ярославль07:01

В Ярославле резко испортится погода: МЧС объявило экстренное предупреждение

Новости Ярославля 76.ru07:35
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Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК 12:53
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National Interest рассказал, как США покупали российские истребители

Американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest опубликовало статью, в которой журналист Роберт Бекхузен рассказывает, как Молдавия за «гуманитарную помощь» на скромную сумму продала Соединенным Штатам истребители МиГ-29, доставшиеся ей от СССР, пишет «ИноСМИ.ru».
Невские Новости 16:38
Политика

В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала

Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля.
BFM.ru 10:50
Происшествия

Московский киноцентр «Октябрь» возобновит работу после ЧП на премьере

Столичный киноцентр "Октябрь" продолжит работу в обычном режиме с сегодняшнего утра. Об этом представители театра сообщили РИА "Новости".
Российская газета 16:58
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

REGNUM 00:22
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей

Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Актуальные Новости вчера в 12:05
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Известия 09:07
Игры

Sony заплатила 229 млн долларов за Insomniac Games, создателей «Человека-паука»

Стало известно, что Sony заплатила за Insomniac Games около 229 млн долларов, причём преимущественно денежными выплатами.
Игромания.ру 14:33
Происшествия

Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми

РБК вчера в 06:25
Технологии

Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Lenta.ru 09:21
Общество

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 974

Московский Комсомолец 18:09
Технологии

Большинство корпоративных сетей в России оказались заражены вирусами

Более 80% информационных сетей крупных российских компаний оказались заражены вредоносным ПО, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Positive Technologies.
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Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru 11:32
Здоровье

Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава

Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Аргументы недели 02:37
Наука

Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa 05:45
Хоккей

Яруллин: будет здорово, если Гарипов сыграет против «Ак Барса»

РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Народные новости вчера в 22:55
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте "Астрахань FM" появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника.
Газета.Ru 15:58
Футбол

Анатолий Бышовец: «Мы слишком много говорим о Кокорине. Ему просто надо уйти в „Сочи“»

«Много сил уходит на ситуацию вокруг Кокорина».
Спорт-Экспресс 13:30
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М

Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.
Телеканал 360° 03:51
Экономика

Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК

Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Ведомости 13:20
Шоу-бизнес

Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
Общество

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 23:39
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
Piter.tv 12:49
Общество

Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова

Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Чита.Ру 08:31
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски пришла на вечеринку «Оскара» в пляжном наряде и была обругана

Lenta.ru 05:29
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
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