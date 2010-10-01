В отдельных районах области прогнозируют даже метель. Ветер южный в дневные часы до 14 метров в секунду, ночью порывы до 20-ти метров в секунду.

МЧС предупреждает об усилении ветра и гололедице

Армия и оружие National Interest рассказал, как США покупали российские истребители Американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest опубликовало статью, в которой журналист Роберт Бекхузен рассказывает, как Молдавия за «гуманитарную помощь» на скромную сумму продала Соединенным Штатам истребители МиГ-29, доставшиеся ей от СССР, пишет «ИноСМИ.ru».

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

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Экономика Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).

Политика Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.