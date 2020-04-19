Специалисты МЧС России советуют для профилактики распространения коронавируса COVID-19 дезинфицировать продукты, купленные в магазине. Прежде чем начать разбирать покупки необходимо, придя с улицы домой, нужно вымыть руки.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,5K

Общество В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. 531

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,5K

Космос США спасли «атакованный» Россией международный спутник Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.

Происшествия В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. 64

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 276

Политика Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова. 528

Общество У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус "Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина. 106

Политика Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. 391

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 185

Экономика США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. 26

Политика Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу Международная юридическая компания Squire Patton Boggs отвергла, что повлияла на решение чешских властей снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. 151

Киберспорт Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters. 2

Армия и оружие Военные России и Италии продезинфицировали ещё два дома престарелых «Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделений РХБ защиты Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло», — приводит РИА Новости сообщение. 55

Шоу-бизнес Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей. 22