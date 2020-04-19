Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМЧС рекомендовало дезинфицировать продукты из магазина

Специалисты МЧС России советуют для профилактики распространения коронавируса COVID-19 дезинфицировать продукты, купленные в магазине. Прежде чем начать разбирать покупки необходимо, придя с улицы домой, нужно вымыть руки.
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В МЧС дали рекомендации по уничтожению коронавируса на овощах и зелени

URA.Ruвчера в 21:02

Россиянам дали советы по уничтожению коронавируса на овощах и зелени

Lenta.ruвчера в 21:32

МЧС в рамках борьбы с коронавирусом советует мыть продукты с мылом

Эхо Москвывчера в 21:25

В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде

Московский Комсомолецвчера в 21:06

В МЧС дали рекомендации по гигиене продуктов во время эпидемии COVID-19

РБКвчера в 22:07

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

ТАССвчера в 20:29

В МЧС посоветовали замачивать помидоры, огурцы и зелень

РЕН ТВвчера в 20:13
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Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
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Футбол

HITC призывает «Тоттенхэм» вернуться к варианту с Дзюбой

Британское издание HITC призывает «Тоттенхэм» подисать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
Спорт-Экспресс 00:13
Кино

Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel

RuNews24.ru 16 апреля в 06:28
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,5K
Экономика

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru вчера в 07:03
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Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,5K
Космос

США спасли «атакованный» Россией международный спутник

Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.
Lenta.ru вчера в 13:42
Происшествия

В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 00:57
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Политика

Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что по оценкам властей, число жертв коронавирусной инфекции в США моет составить шестьдесят-шестьдесят пять тысяч человек.
Страна Советов on-line вчера в 12:56
174
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
539
Общество

У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС вчера в 16:57
106
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
391
Общество

В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
2,9K
Космос

Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»

Невские Новости 00:15
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета вчера в 14:25
84
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
185
Общество

Отец российского гонщика Роберта Шварцмана скончался от коронавируса

Российский бизнесмен Михаил Шварцман, отец российского гонщика Роберта Шварцмана, скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Матч ТВ вчера в 14:13
2
Хоккей

Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»

Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
Новый Век вчера в 12:36
1
Экономика

США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:07
26
Политика

Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу

Международная юридическая компания Squire Patton Boggs отвергла, что повлияла на решение чешских властей снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РБК 17 апреля в 12:47
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Киберспорт

Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles

OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters.
Sport24.ru вчера в 22:04
2
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 17 апреля в 07:16
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
12
Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости вчера в 20:30
Армия и оружие

Военные России и Италии продезинфицировали ещё два дома престарелых

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделений РХБ защиты Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 00:29
55
Шоу-бизнес

Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей

Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН вчера в 05:16
22
Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
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