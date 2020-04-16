МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. Маску рекомендуется носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и при уходе за больным человеком.

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

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