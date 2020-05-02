Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

с чего всё началось

Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду. Также необходимо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты - одноразовые маски и перчатки.

МЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

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