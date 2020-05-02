Коронавирус
Российская газетаМЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду. Также необходимо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты - одноразовые маски и перчатки.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.ТАССвчера в 20:04
Подробнее о событии
Показать все источники
В МЧС посоветовал промывать нос, горло и глаза после посещения улицы
Московский Комсомолецвчера в 20:53
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Технологии
Илон Маск задумался над созданием Minecraft для Tesla
CyberSport.ru 06:22
Общество
Карантинные меры в России предложили ужесточить
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
Lenta.ru 06:31
Общество
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Авто
Составлен список самых бюджетных автомобилей в 2020 году
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Аксенов посетовал на большое число приезжих в Крым в период пандемии
Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что в период распространения новой коронавирусной инфекции на полуостров продолжают приезжать туристы из других регионов России, которые размещаются в незарегистрированных частных миниотелях на побережье.
РИА Новости 04:57
Политика
Песков: национальные проекты остаются на повестке дня, несмотря на коронавирус
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национальные проекты не снимаются с повестки дня, несмотря на коронавирус, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:01
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц
Очереди из машин скорой помощи у медучреждений Петербурга, где принимают пациентов с COVID-19, связаны с новой схемой приема больных в стационары.
BFM.ru 01:48
Культура
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»
Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости 05:14
Здоровье
В Свердловской области выросло число заболевших
В Свердловской области число пациентов с подтвержденным COVID-19 за сутки увеличилось на 75 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:12
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
BFM.ru вчера в 18:31
Политика
Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку — Медведчук
«За провокационное, искажающее правду о причинах одесской трагедии, разжигающее вражду и ненависть заявление руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», — подчеркнул Медведчук.
REGNUM 06:52
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда 01 мая в 07:08
Общество
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России
Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Авто
Рестайлинг в СССР. Как могли выглядеть советские автомобили
ВАЗ-2103 В середине 1970-х АвтоВАЗ решил обновить модную "тройку" и заказал рестайлинг не абы кому, а специалистам Porsche.
AutoNews 01 мая в 04:53
Хоккей
«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва
Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18