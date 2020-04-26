Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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с чего всё началось

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новостивчера в 20:13

Подробнее о событии

МЧС: место карантина можно покинуть в случае угрозы жизни

Газета.Ru07:17

В МЧС пояснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 20:38

В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации

РБКвчера в 22:42

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

ТАССвчера в 22:17

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Вести.Ruвчера в 21:36

МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Известия01:22

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:13
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Московский Комсомолец вчера в 17:18
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Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Общество

В Волгограде включили сайт по выдаче цифровых пропусков

25 апреля в Волгограде открыли сайт выдачи цифровых пропусков.
Московский Комсомолец 08:16
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Наука

Разработан способ, который может останавливать рост опухоли печени

Чтобы помочь химиотерапии остановить рост наиболее распространенной раковой опухоли в печени, ученые отключили у грызунов механизм, блокирующий программируемую гибель клеток.
Rusargument 22 апреля в 19:45
11
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
33
Общество

У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

Экспресс газета 02:51
18
Общество

В Самарской области коронавирусом заразились еще 20 человек

Среди новых инцифированных 15 человек проживают в Тольятти, 3 человека находятся в Сызрани, 1 — в Чапаевске и еще 1 — в Ставропольском районе.
Evo-rus.com 11:25
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Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Общество

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
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Здоровье

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
94
Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
9
Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
392
Космос

Уфологи нашли на снимках Антарктиды застрявший во льдах НЛО

Уфологи, просматривая снимки Антарктиды, нашли застрявший во льдах НЛО.
Дни24 08:11
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Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
42
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
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Шоу-бизнес

Волочкова подала в суд на Дану Борисову

Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru 10:25
Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
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Футбол

Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы

Советский спорт вчера в 11:06
2
Общество

Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций

По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
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Экономика

Новости кризиса 26 апреля: названы две главные проблемы экономики

С 23 апреля американская валюта не поднималась в цене выше 75 рублей, а стоимость евро не превышала 80,7 рубля.
URA.Ru 00:00
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
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Здоровье

Усиление ограничительных мер коснется Улан-Удэ и Заиграевского района

Завершивший свою работу Республиканский оперативный штаб решил ввести дополнительные меры пока только в очаге распространения коронавируса, коим является Улан-Удэ и Заиграевский район.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 07:08
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Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
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Наука

Изучена связь старения с накоплением мутаций

Во время новой работы команде исследователей удалось изучить влияние на процесс старения очень редких мутаций, которые приводят к формированию стоп-сигналов внутри генов и образованию укороченных форм белков.
Goroday.ru 24 апреля в 08:56
Шоу-бизнес

Юлия Паршута призналась, что бойфренд избивал ее после операции

Певица Юлия Паршута сделала признание о том, что подвергалась домашнему насилию.
Пятый канал 11:02
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
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