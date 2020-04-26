Коронавирус
КоммерсантъМЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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с чего всё началось
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.РИА Новостивчера в 20:13
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Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа 24 апреля в 07:51
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik 24 апреля в 14:43
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 24 апреля в 02:02
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие
В РФ оценили новый статус участников провокации в Керченском проливе
Что получили от Киева моряки ВМСУ за провокацию у берегов Крыма >> Как сообщалось, Минобороны предоставило статус участников боевых действий морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
РИА Новости Крым вчера в 12:01
Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
РИА Новости вчера в 23:46
Армия и оружие
Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием
Piter.tv 24 апреля в 05:14
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
Космос
LIGO поймала гравитационные волны от слияния черных дыр разных масс
Физики из международных коллабораций LIGO и VIRGO впервые смогли зарегистрировать всплеск гравитационных волн, возникший при слиянии черных дыр в асимметричной двойной системе.
N+1 23 апреля в 13:48
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч
Число погибших в мире от коронавируса превышает 200 тысяч, причем, более четверти таких смертей выпадает на США, сообщает университет Джона Хопкинса.
Российская газета вчера в 14:40
Общество
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
Спорт
Губерниев: не считаю президентство Драчева провальным
Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку работе главы СБР Владимира Драчева.
Metaratings вчера в 12:54
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Общество
В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
РИА Новости 00:38
Общество
В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
Армия и оружие
Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО
После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня вчера в 13:50
Общество
ВОЗ выступила против введения «иммунных паспортов»
Некоторые правительства полагают, что наличие антител, которые вырабатываются в организме человека после заражения коронавирусом, может служить основанием для выдачи ему так называемого «иммунопаспорта», свидетельствующего о его устойчивости к инфекции, сообщили в ВОЗ.
РБК вчера в 09:48
Космос
Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
Актуальные Новости вчера в 13:21
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник главы государства Максим Орешкин выделил три особенности мирового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:31
Общество
Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда
Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
ТАСС вчера в 23:13
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна вчера в 16:44
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
Единоборства
Тактаров пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову
Бывший боец UFC Олег Тактаров пожелал здоровья тренеру и отцу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 17:50