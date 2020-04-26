Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля

РБК02:20

МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Известия01:22

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

ТАССвчера в 22:17

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Вести.Ruвчера в 21:36

В МЧС пояснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 20:38

В МЧС рассказали о критических случаях, когда можно нарушить самоизоляцию

Газета.Ruвчера в 20:20

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:13
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
258
Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa вчера в 09:07
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Общество

Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
39
Происшествия

Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве

По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома, взрывной волной выбило стекла трех окон.
Известия 03:03
2
Общество

Академик РАН дал прогноз по второй волне коронавируса

Академик Российской академии наук дал прогноз по второй волне коронавируса.
Ореанда-Новости 03:16
1
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
69
Происшествия

В Забайкалье обрыв ЛЭП спровоцировал серьёзный пожар

REGNUM 05:18
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
423
Общество

В Ярославской области умер второй больной с коронавирусом

Всего в регионе выявлено 305 случаев заражения COVID-19, из них 42 за последние сутки В Ярославской области произошла вторая смерть от коронавируса.
Коммерсантъ Ярославль 24 апреля в 04:11
127
Общество

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
20
Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
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Общество

В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека

Число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 80 949, на рекордные 6 361 за сутки, почти половина из них не имеет симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
Москва-Баку.ru 05:09
60
Общество

Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья

В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья.
ИА Красная Весна 01:08
98
Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42
3K
Здоровье

В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
17
Общество

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

ТАСС 05:31
Политика

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
12
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1K
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю

Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
129
Происшествия

На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
2,4K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
59
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
118
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
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Здоровье

В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
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Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
127
Наука

Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей находятся под угрозой исчезновения

Rusargument 23 апреля в 12:41
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