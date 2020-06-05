Норильск, Красноярский край, 5 июня 2020, 11:46 — REGNUM В Красноярском крае проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июня в МЧС России.

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