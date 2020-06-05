Общество
REGNUMМЧС: место разлива топлива в Норильске локализовано
Норильск, Красноярский край, 5 июня 2020, 11:46 — REGNUM В Красноярском крае проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июня в МЧС России.
Читать в источнике
Оценить235
Подробнее о событии
Показать все источники
Морспасслужба доставит в Норильск нефтесборные комплексы для работы на месте разлива топлива
Интерфакс - Россия06:01
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru вчера в 06:04
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Общество
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 06:53
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru вчера в 05:30
Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске
ПолитРоссия 07:57
Кино
Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады»
Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году.
Газета.Ru вчера в 04:54
Футбол
Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян
Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Экономика
Урбанисты предсказали закрытие почти 30% всех точек сферы услуг в Москве
При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным.
РБК 04:00
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Гаджеты
Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения
Rusargument 05:05
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В Воронежской области наказали 61 чиновника соцзащиты
В Воронежской области 61 сотрудника органов социальной защиты населения уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн 06:10
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Панин послал Пригожина звонить кошкам Куклачева
Скандально известный актер Алексей Панин настолько занят разработкой своего нового фильма, что не стал отвечать в свойственной ему манере во время скандала с продюсером Иосифом Пригожиным.
NewInform 05:58
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса
Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия.
RT на русском 06:59
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Технологии
Эксперт перечислили признаки того, что телефон прослушивается
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал об основных признаках прослушки телефона.
МедиаПоток вчера в 02:25
Политика
Вячеслав Фетисов благодарит бога, что его дочь учится в США
RuNews24.ru 05:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру
Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru 06:54