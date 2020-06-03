Происшествия
КоммерсантъМЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России. Спасатели собрали более 200 тонн горюче-смазочных материалов.
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Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
Происшествия
В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании
В Москве задержан гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко, рассказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 13:01
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Политика
Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США
Metaratings вчера в 09:18
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Общество
Обнародованы снимки разлива топлива в Норильске, сделанные из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске.
Национальная служба новостей вчера в 17:30
Гаджеты
Названы лучшие процессоры для компьютеров 2020 года
С полным материалом, в котором дается больше информации о лучших процессорах в различных ценовых категориях, вы можете ознакомиться по данной ссылке .
Ferra вчера в 10:32
Общество
Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой
В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках
При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва вчера в 08:44
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна вчера в 05:33
Здоровье
Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID
«Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу Министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.
РБК 04:57
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
Гипертония связана с повышенным риском смерти от коронавируса COVID-19
Новое исследование, проведенное учеными из Китая и Ирландии и опубликованное в издании European Heart Journal выявило, что пациенты с повышенным артериальным давлением в два раза выше подвержены риску смерти от коронавируса COVID-19.
Evo-rus.com 05:17
Здоровье
Пять беременных женщин в Ивановской области заразились COVID-19
С начала эпидемии на территории Ивановской области новой коронавирусной инфекцией заразились 5 женщин.
IvanovoNews 05:04
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный и опасный суп
Самым вредным, и опасным супом для людей с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является солянка, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина 5 июня на E1.ru.
ИА Красная Весна 02:15
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Глава Томской области привел пример, когда девушка-медик пошла покурить и заразилась коронавирусом, а затем пошла в этом же защитном костюме пить чай с коллегами.
РБК 04:20
Футбол
Семак отреагировал на информацию об интересе клубов Серии А к Азмуну
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к нападающему Сердару Азмуну.
Metaratings 04:15
Транспорт
В России начали тестировать онлайн-тахографы
Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.
РИА Новости 03:57
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
Армия и оружие
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.
Российская газета 03:32
Энергетика
Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 0,12 доллара и составили 37,41 доллара за баррель.
Банки.ру 01:04