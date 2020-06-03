Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России. Спасатели собрали более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

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