Общество

НТВНТВВ Подмосковье устраняют последствия подтопления

Многие территории в Подмосковье оказались подтоплены из-за затяжного ливня. В двух десятках подмосковных городов подтоплены дороги, пострадали около 200 приусадебных участков. На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов.
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Из‑за дождя в Подмосковье возросло число подтопленных территорий

Радио 107:25

Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

РИА Новости08:38

В пяти городах Подмосковья устраняют последствия подтопления

Вечерняя Москва08:40

Количество подтопленных участков в Подмосковье увеличилось до 107

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В Наро-Фоминске стабилизировалась паводковая обстановка

ТАСС08:03

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

РБК06:43

Бригады «Мосводостока» работают в усиленном режиме из-за непогоды

Москва 2404:59
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Общество

В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
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Космос

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Ведомости 10:19
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Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
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Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
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Политика

Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ

Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
ФАН 03:36
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
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В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
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Общество

Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год

Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
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Общество

В России выявили 8952 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости вчера в 03:44
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Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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Футбол

Падерборн - Боруссия Дортмунд: где смотреть матч

«Боруссия» Дортмунд сыграет против «Падерборна» в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Евро-футбол.ру вчера в 19:02
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В Инзенской районной больнице возник очаг коронавируса

Еще один новый очаг, к сожалению, возник в Инзенской районной больнице. Здесь заболели 11 сотрудников административного корпуса.
Ulpressa 00:45
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

Известия 06:13
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Происшествия

Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
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Армия и оружие

Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию

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Спорт

ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings вчера в 05:53
Кино

«Аванпост» покажут в кинотеатрах Японии

Одним из первых фильмов, которые снова начнут показывать на широких экранах в кинотеатрах Японии после возобновления их работы, станет российский «Аванпост».
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Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

Власти Ирана решили отправить черные ящики сбитого военными этой страны в начале года украинского самолета в другую страну, сообщает иранское агентство ISNA.
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Lamborghini Huracan с огромным пробегом продают по рекордной цене

По заявлениям автовладельца, спорткар обладает самым большим в мире пробегом среди всех моделей Lamborghini Huracan.
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Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
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Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
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В Чувашии полицейская овчарка нашла в болоте пропавшего ребенка

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Общество

В Белоруссии задерживают активистов оппозиции

В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна».
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