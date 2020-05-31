Общество
НТВВ Подмосковье устраняют последствия подтопления
Многие территории в Подмосковье оказались подтоплены из-за затяжного ливня. В двух десятках подмосковных городов подтоплены дороги, пострадали около 200 приусадебных участков. На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов.
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Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
Космос
Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции
Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Ведомости 10:19
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы
РИА Новости 06:45
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Политика
Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма
Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ
Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
ФАН 03:36
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Общество
В России выявили 8952 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости вчера в 03:44
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Футбол
Падерборн - Боруссия Дортмунд: где смотреть матч
«Боруссия» Дортмунд сыграет против «Падерборна» в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Евро-футбол.ру вчера в 19:02
Здоровье
В Инзенской районной больнице возник очаг коронавируса
Еще один новый очаг, к сожалению, возник в Инзенской районной больнице. Здесь заболели 11 сотрудников административного корпуса.
Ulpressa 00:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 09:38
Армия и оружие
Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию
Недвижимость.RU 06:31
Спорт
ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings вчера в 05:53
Кино
«Аванпост» покажут в кинотеатрах Японии
Одним из первых фильмов, которые снова начнут показывать на широких экранах в кинотеатрах Японии после возобновления их работы, станет российский «Аванпост».
NewInform 09:55
Политика
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Власти Ирана решили отправить черные ящики сбитого военными этой страны в начале года украинского самолета в другую страну, сообщает иранское агентство ISNA.
Коммерсантъ 10:40
Авто
Lamborghini Huracan с огромным пробегом продают по рекордной цене
По заявлениям автовладельца, спорткар обладает самым большим в мире пробегом среди всех моделей Lamborghini Huracan.
Car.ru вчера в 14:24
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 29 мая в 11:24
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Общество
В Белоруссии задерживают активистов оппозиции
В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна».
Эхо Москвы 09:33