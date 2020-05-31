Общество

РБКРБКМЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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В Подмосковье остается подтопленным 121 приусадебный участок

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121 приусадебный участок Подмосковья остается подтопленным из‑за обильных ливней

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В пяти городах Подмосковья устраняют последствия подтопления

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Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

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В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков выросло до 121

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Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
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Кто станет лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Москва, 31 мая 2020, 12:24 — REGNUM Сразу в двадцати двух номинациях будут 31 мая объявлены победители премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
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В Соединенных штатах от Лос-Анджелеса до Майами и Чикаго ширятся акции протеста В крупных городах США введен комендантский час из-за растущих беспорядков и насилия Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 31.05.2020 (CHELINDUSTRY) В нескольких крупных городах США введен комендантский час из-за растущих протестов после убийства полицейскими чернокожего мужчины.
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