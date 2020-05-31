Общество
РБКМЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
РИА Новости 13:30
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли трое
REGNUM вчера в 23:51
Политика
Путин объявил день Парада Победы 24 июня выходным
Кубань 24 29 мая в 14:31
Общество
Роспотребнадзор не планирует проверять соблюдение правил в кинотеатрах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не планируется проверять, как соблюдаются рекомендации ведомства в кинотеатрах.
Парламентская газета 07:52
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor вчера в 07:47
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся выше единицы впервые с 14 мая
Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье оказался на максимальном за последние 17 дней уровне, впервые с 14 мая он вновь превысил единицу и составил 1,01.
ТАСС 03:37
Кино
Кто станет лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Москва, 31 мая 2020, 12:24 — REGNUM Сразу в двадцати двух номинациях будут 31 мая объявлены победители премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
REGNUM 05:24
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
Вести.Ru 12:15
Происшествия
В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины
В Сеть попало видео с лежащей на земле жестоко избитой женщиной в Новороссийске.
Российская газета 12:17
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Компания Geely начала продажи нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon в начале текущего года.
Новые автомобили вчера в 23:35
Происшествия
Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе
По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
Происшествия
В США ширится протест под лозунгом «я не могу дышать»
В Соединенных штатах от Лос-Анджелеса до Майами и Чикаго ширятся акции протеста В крупных городах США введен комендантский час из-за растущих беспорядков и насилия Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 31.05.2020 (CHELINDUSTRY) В нескольких крупных городах США введен комендантский час из-за растущих протестов после убийства полицейскими чернокожего мужчины.
Chelindustry.ru 11:09
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 29 мая в 13:59
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14