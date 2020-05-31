В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 259

Космос Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции. 1,6K

Здоровье В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине 29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2. 8

Политика Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза. 449

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 94

Единоборства Усман, Гэтжи, Джонс и другие бойцы оценили победу Бернса над Вудли Бред Таварес: Просто с ума сойти, если подумать, что Бернс пришел из легкого веса, сражается с довольно крупным полусредневесом Вудли и выглядит крупнее Джастин Гэтжи: У Вудли есть шанс для двойного бонуса.

Футбол Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением об экс главном тренере клуба Юрии Сёмине.

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 49

Экономика Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью Европа стала закупать больше стали из России в последнее время, что вызвало у французских металлургов опасения по поводу конкуренции с российскими поставками. 9

Политика США направили Бразилии 2 млн доз гидроксихлорина США направили в Бразилию 2 млн доз гидроксихлорина в качестве помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, указано в совестном заявлении двух стран.

Происшествия В Сальвадоре жертвами урагана «Аманда» стали девять человек Сан-Сальвадор, 31 мая 2020, 23:35 — REGNUM Как минимум девять человек стали жертвами урагана «Аманда» в Сальвадоре.

Общество Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления. 1,3K

Авто Новое купе BMW 4-Series полностью раскрыли на официальных снимках Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыта на официальных фотографиях за два дня до премьеры.

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 1,2K

Энергетика Алжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.