Общество
РБКМЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Газета.Ru 06:35
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Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
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«Роскосмос» испытает две новые ракеты
«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
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Бред Таварес: Просто с ума сойти, если подумать, что Бернс пришел из легкого веса, сражается с довольно крупным полусредневесом Вудли и выглядит крупнее Джастин Гэтжи: У Вудли есть шанс для двойного бонуса.
Allboxing.ru 00:24
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Вести.Ru 12:15
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением об экс главном тренере клуба Юрии Сёмине.
RT на русском 15:24
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Экономика
Французские металлурги опасаются конкуренции с российской сталью
Европа стала закупать больше стали из России в последнее время, что вызвало у французских металлургов опасения по поводу конкуренции с российскими поставками.
Политика Сегодня 05:43
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 06:45
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США направили Бразилии 2 млн доз гидроксихлорина
США направили в Бразилию 2 млн доз гидроксихлорина в качестве помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, указано в совестном заявлении двух стран.
Газета.Ru 16:20
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33
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Сан-Сальвадор, 31 мая 2020, 23:35 — REGNUM Как минимум девять человек стали жертвами урагана «Аманда» в Сальвадоре.
REGNUM 16:35
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
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Новое купе BMW 4-Series полностью раскрыли на официальных снимках
Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыта на официальных фотографиях за два дня до премьеры.
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В Лондоне прошла акция протеста против произвола полиции в США
Независимая газета 14:30
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Названы главные мифы о питьевой воде
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Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
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Алжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе
Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.
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Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации.
Коммерсантъ вчера в 17:00