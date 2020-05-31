Общество

РБКРБКМЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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