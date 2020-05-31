Общество
РБКМЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Космос
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС
Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли прибыли на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.
РБК 14:40
Футбол
Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров
Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
RT на русском 13:25
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня 11:35
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
Вести.Ru 12:15
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Музыка
Губерниев выпустил музыкальный альбом
Всего в альбом вошло восемь композиций в стиле рок, одну из которых комментатор посвятил биатлону.
Piter.tv 14:33
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Здоровье
Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу
Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
Народные новости вчера в 08:13
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Общество
Из Нью-Йорка в Ростов прилетят более ста пассажиров
Rostof.ru 10:32
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Энергетика
Совещание министров ОПЕК+ может пройти 4 июня
Ранее встреча министров стран — участников соглашения ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня. Однако теперь обсуждается проведение встречи 4 июня.
REGNUM вчера в 19:41
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Происшествия
Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге
Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
Здоровье
В Госдуме предложили включить лечение от курения в полис ОМС
Говоря о лечении, врач предложил применить комплексную систему, в которую входит психотерапия и фармакология в рамках полиса ОМС.
RuNews24.ru 04:26
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Общество
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Политика
Медведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу
Позиция Белого дома в отношении Договоров по открытому небу и дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДОН и СНВ-3) ведет к разрушению архитектуры международной безопасности.
Российская газета вчера в 14:58
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде
Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Политика
Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией
США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
Футбол
Икарди стал полноценным игроком «ПСЖ»
ProstoProSport 12:18
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45