Общество

РБКРБКМЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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В Подмосковье остается подтопленным 121 приусадебный участок

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Москва 2404:59

121 приусадебный участок Подмосковья остается подтопленным из‑за обильных ливней

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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

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Вечерняя Москва08:40

Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

РИА Новости08:38

В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков выросло до 121

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Общество

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