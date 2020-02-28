Происшествия
RT на русскомВ МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
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В Казани полиция показала лаборатории, где исследуют наркотики и взрывают бомбы
ProKazan.ruвчера в 09:30
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае
ДТП произошло в пятницу на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае, в аварии погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Армия и оружие
Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Армия и оружие
Армия Турции уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
Происшествия
Пять человек погибли в Кузбассе в результате ДТП
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Общество
ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день
Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе мобильного банка днем 27 февраля.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов
Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Экономика
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Армия и оружие
В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных
Группа людей собралась перед генконсульством России в Стамбуле после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе.
Политика
Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай
В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
Космос
Китайский луноход выявил скрытые структуры внутри Луны
Китайские ученые выяснили, что внутри Луны есть несколько скрытых слоев.
Политика
Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля
Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
Экономика
Ущерб российскому турбизнесу от коронавируса достиг 27 млрд рублей
Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд руб. без учета потерь на итальянском направлении, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Финансы
Курс евро на торгах превысил 72 рубля
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
Армия и оружие
Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии
Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Армия и оружие
Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме
Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Культура
Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»
Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.