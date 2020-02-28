Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

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