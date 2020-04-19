Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавируса.

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

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