Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют замачивать на 10-15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса.

с чего всё началось

Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,6K

Футбол В «Тоттенхэме» оценили возможность перехода Дзюбы в английский клуб Директор по развитию английского "Тоттенхэма" Роман Дубов оценил возможность перехода форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в английский клуб, передает "Матч ТВ".

Политика Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19. 86

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 56

Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 104

Общество Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 276

Происшествия В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек. 26

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 335

Футбол РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля. 18

Общество В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. 903

Политика Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. 774

Политика В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180 Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что российские ракетные двигатели РД-180 идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas, 19 апреля на своей странице в социальной сети Twitter. 558

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 223

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,6K

Общество Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса. 202