Коронавирус
REGNUMВ МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Об этом говорится в рекомендациях специалистов МЧС РФ.
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с чего всё началось
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют замачивать на 10-15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса.ТАССвчера в 20:29
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В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде
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