Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют замачивать на 10-15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса.

с чего всё началось

Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.

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