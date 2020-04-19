Коронавирус
Газета.RuМЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
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с чего всё началось
Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавируса.ТАССвчера в 20:29
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В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде
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