Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВМЧС советует замачивать овощи и зелень для профилактики коронавируса

В МЧС порекомендовали замачивать на 10−15 минут в воде перед мытьем приобретенные в магазине овощи и зелень в целях профилактики коронавируса. Об этом в воскресенье пишет "Ридус".
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с чего всё началось

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют замачивать на 10-15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса.
ТАССвчера в 20:29

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Выплаты донорам, обработка овощей после покупки. Главное о коронавирусе за 19 апреля

ТАСС11:15

МЧС советует замачивать овощи и зелень для профилактики коронавируса

РЕН ТВ05:47

В МЧС дали рекомендации по уничтожению коронавируса на овощах и зелени

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Россиянам дали советы по уничтожению коронавируса на овощах и зелени

Lenta.ruвчера в 21:32

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Московский Комсомолецвчера в 21:06

МЧС рекомендовало мыть продукты, купленные в магазине

Эхо Москвы06:30
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном

Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
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Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
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Общество

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В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Lenta.ru вчера в 22:12
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
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Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
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Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Общество

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
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Наука

Датские химики превратили пекарские дрожжи в фабрику психоделиков

Датские химики описали метод получения псилоцибина из Saccharomyces cerevisiae, пекарских дрожжей, без дорогостоящих химикатов.
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Общество

176 работников Белокаменки покинули Мурманскую область

Сегодня из Мурманской области чартерным рейсом вылетело 176 человек, которые работали вахтовым методом в Белокаменке.
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Общество

Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

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РИАМО 07:47
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Политика

Трамп оценил отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами.
Lenta.ru вчера в 19:32
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Происшествия

В Мурманской области умерла пожилая женщина с коронавирусом

Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно дома, кроме того, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в оперштабе региона.
РИА Новости 07:49
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

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Вести.Ru 13:45
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Политика

Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год

«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
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Общество

Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина.
РБК 15:05
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
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Происшествия

В Москве спасли нарушителя самоизоляции, упавшего в пруд

ТАСС 14:02
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Общество

В Бельгии жителям вместо масок раздадут материалы для их создания

В Бельгии местные Власти решили не раздвать бесплатно маски населению на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 15:38
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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
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Армия и оружие

ЗВО передал артефакты обороны Ленинграда в Центральный музей ВС РФ

В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что армия Западного военного округа передала артефакты обороны Ленинграда в Центральный музей Вооружённых сил России.
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Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома

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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Гаджеты

В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
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