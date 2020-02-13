с чего всё началось

Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает ТАСС.

Экономика Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.

Политика Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

Армия и оружие В России завершили госиспытания перспективной торпеды «Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.

Политика Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию Президент России Владимир Путин, говоря о работе над поправками в Конституцию, заявил, что важно не выхолостить в ней то, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего времени.

Общество В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.