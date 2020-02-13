Энергетика
Российская газетаМЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть
Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает ТАСС.
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В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.Коммерсантъвчера в 06:10
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Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть
Коммерсантъвчера в 06:10
МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет
Вести.Ruвчера в 04:53
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