Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
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Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию

Президент России Владимир Путин, говоря о работе над поправками в Конституцию, заявил, что важно не выхолостить в ней то, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего времени.
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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

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В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

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В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
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Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения

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На чемпионате мира по биатлону в Антхольце состоится женский спринт

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США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

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Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
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