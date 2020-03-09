Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

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