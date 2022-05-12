Будьте в Плюсе

МЭА предупредило о падении добычи нефти в России до уровня 2004 года в случае эмбарго

По прогнозу организации, в 2022 году добыча нефти в России снизится до 9,6 млн баррелей в сутки, что станет самым низким уровнем с 2004 года, отмечается в документе.
Forbes
Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению мировых поставок нефти на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с.
Финмаркет
В апреле 2022 года добыча нефти снизилась на 900 тысяч баррелей из-за замедления экспорта нефтепродуктов и снижения внутреннего спроса, вызванного волной западных санкций.
Lenta.ru
Общие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте сократились на 45 млн баррелей.
OilCapital.ru

Подробнее о событии

МЭА: из-за санкций нефтедобыча в России может сократиться до 18-летнего минимума
ПРАЙМ21:03
МЭА сообщило, что РФ в апреле снизила мировые поставки нефти на 1 млн баррелей в сутки
ТАССвчера в 04:05
МЭА фиксирует падение российской нефтедобычи
Коммерсантъ18:34
МЭА предупредило о падении добычи нефти в России до уровня 2004 года в случае эмбарго
Forbesвчера в 08:08
МЭА оценило мировой спад добычи нефти в майском докладе
Экономика сегоднявчера в 05:26
МЭА считает, что добыча нефти в России в этом году может упасть до минимума с 2004 года
РИА Новостивчера в 04:36
МЭА указало на риск снижения добычи нефти в России до минимума за 18 лет в случае эмбарго
Lenta.ru20:36

Интересное

Премьер Польши заявил о намерении искоренить идеологию «Русского мира»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию «Русского мира».
RT на русском22:10

В Одессе началось изъятие телевизоров у недовольных властью Киева

Военная администрация Одессы предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, которые могут транслировать российские каналы.
REGNUM21:20

РИА Новости: британские военные принимают участие в управлении операциями ВСУ на передовой

Британские офицеры действующего резерва, работающие под прикрытием, до сих пор регулярно принимают участие в управлении операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой.
Lenta.ru22:48

Иностранные наемники на Украине пожаловались на превосходство ВС РФ и коррупцию в ВСУ

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране.
Lenta.ru20:12

Постпред при НАТО Корхонен: Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России

Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил в эфире телеканала CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.
РИА Новости00:26

Дипломат Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу членства Украины в ЕС

Позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, заявил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.
РИА Новостивчера в 14:01

Китайский эксперт Дэшен: попытки Запада изолировать РФ неизбежно закончатся провалом

Попытки надавить на Россию с помощью экономических санкций не помогут странам Запада добиться желаемых результатов.
Известия00:22

Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве с 16 мая

Уточнялось, что его порывы могут достигать 18 м / с. 11 мая ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала "Известиям", что в Москве к концу недели прогнозируются дожди и понижение температуры.
Известия22:59

Украинские беженцы до смерти избили жителя Варшавы

Украинские беженцы "показали себя" в Польше.
Smotrim.ru23:22

Yonhap: в КНДР подтверждено более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом

Более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19 подтверждено в КНДР.
ТАСС17:54