ForbesМЭА предупредило о падении добычи нефти в России до уровня 2004 года в случае эмбаргоПо прогнозу организации, в 2022 году добыча нефти в России снизится до 9,6 млн баррелей в сутки, что станет самым низким уровнем с 2004 года, отмечается в документе.ForbesСокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению мировых поставок нефти на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с.ФинмаркетВ апреле 2022 года добыча нефти снизилась на 900 тысяч баррелей из-за замедления экспорта нефтепродуктов и снижения внутреннего спроса, вызванного волной западных санкций.Lenta.ruОбщие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте сократились на 45 млн баррелей.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьИнвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтНовые ИзвестияРосбалтПрофильTatCenterГазета.RuПодробнее о событииМЭА: из-за санкций нефтедобыча в России может сократиться до 18-летнего минимумаПРАЙМ21:03МЭА сообщило, что РФ в апреле снизила мировые поставки нефти на 1 млн баррелей в суткиТАССвчера в 04:05МЭА фиксирует падение российской нефтедобычиКоммерсантъ18:34МЭА предупредило о падении добычи нефти в России до уровня 2004 года в случае эмбаргоForbesвчера в 08:08МЭА оценило мировой спад добычи нефти в майском докладеЭкономика сегоднявчера в 05:26МЭА считает, что добыча нефти в России в этом году может упасть до минимума с 2004 годаРИА Новостивчера в 04:36МЭА указало на риск снижения добычи нефти в России до минимума за 18 лет в случае эмбаргоLenta.ru20:36Показать ещёОценить24Поделиться