Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки вместо 8,6 млн баррелей в сутки месяцем ранее.

МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году

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