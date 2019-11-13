Энергетика

ПРАЙМПРАЙММЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству

5 фото
"Энергетический мир характеризуется рядом глубоких диспропорций: почти миллиард человек до сих пор не имеют доступа к электричеству", — отмечается в докладе. Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

США предрекли увеличение добычи нефти и газа по сравнению с РФ к 2025 году

Газета.Ru19:16

Россия останется крупнейшим экспортером газа в мире как минимум до 2040 г - МЭА

ПРАЙМ19:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:17, Вашингтон
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Телеканал 360° вчера в 21:17
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM вчера в 15:40
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12:43
Теннис

Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС Спорт 18:02
Политика

Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Интернет

Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Происшествия

В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов

В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Life.ru 12:51
Общество

Еще 195 датских коров поселились на Сахалине

195 нетелей голштинской породы доставили на остров, чтобы пополнить поголовье животноводческого комплекса на юге Сахалина.
Сахалин.Инфо 19:49
Общество

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
ТАСС 17:23
Авто

Kia опубликовала фото нового седана Optima

В Сети появились фотографии Kia Optima шестого поколения (в Южной Корее автомобиль известен как K5).
Российская газета 11:11
Политика

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru 19:58
Происшествия

Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

Lenta.ru 10:01
Армия и оружие

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

РИА Новости 16:11
Шоу-бизнес

Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today 05:30
Футбол

Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 14:45
Политика

В России оценили слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко после просмотра драмы «Домой» заявил, что Крым точно будет украинским.
Lenta.ru 17:55
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

RuNews24.ru 10:38
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Общество

В техасском приюте изолировали выпускавшего питомцев на свободу кота

В техасском приюте для животных Friends For Life изолировали кота по кличке Квилти, который выпускал кошек на свободу.
Известия 18:35
Экономика

Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings 05:05
Кино

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Гаджеты

Преемник смартфона Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon 712

Преемник Samsung Galaxy M40 будет оснащен мощным чипом Snapdragon 712.
Дни24 03:22
Хоккей

Как Кузнецов преображает «Вашингтон», когда Овечкин «молчит»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» и был признан второй звездой дня.
RT на русском 14:37
Экономика

Россия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей

За январь—август в Россию было ввезено драгоценностей на общую сумму $658,8 млн, что на 45,75% превышает показатель за тот же период предыдущего года, следует из отчета компании (есть у РБК).
РБК 08:33
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс вчера в 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Международное энергетическое агентство
Насчитывает 29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Основная заявочная цель организации - содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов. Только государства-члены ОЭСР могут стать участниками МЭА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное