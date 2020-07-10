Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМЭА оценило мировое падение предложения нефти в 2020 году

При полном выполнении сделки ОПЕК+ предложение нефти в мире может сократиться на 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Однако в 2021 году его объем может вырасти на 1,7 млн б/с.
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Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

RT на русском15:04

В США добыча нефти может перейти к росту во 2-м полугодии - МЭА

Финмаркет07:50

Страны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки

Rambler News Service05:21

Страны ОПЕК+ в июне перевыполнили сделку по сокращению добычи нефти

Газета.Ru04:32

МЭА улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году до 7,9 млн баррелей в сутки

ТАСС04:08

МЭА: новые случаи COVID делают прогноз по нефти неопределенным

ПРАЙМ05:28

МЭА оценило мировое падение предложения нефти в 2020 году

Коммерсантъ06:15
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Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК России по региону.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
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Наука

Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса

Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами

Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
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Путешествия

Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч

Газета.Ru 10:53
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Футбол

Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА. рассказал о взаимоотношениях с президентом красно-синих Евгением Гинером.
Газета.Ru 16:17
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Фигурное катание

Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском 13:11
Авто

Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
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Здоровье

Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад

Особенно полезен шоколад людям, которые работают учителями, врачами, артистами, диспетчерами и менеджерами.
Evo-rus.com 06:44
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.
RT на русском 10:20
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Общество

Instagram запретил публикации о лечении гомосексуальности

Instagram решил запретить публикации на тему репаративной терапии — смены ориентации с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную.
URA.Ru 16:25
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Происшествия

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

РИА Новости 08:25
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Общество

Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 29 человек

В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончались еще 29 пациентов.
Газета.Ru 16:39
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
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Происшествия

Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей

«Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете».
Русский Запад 07:55
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Футбол

Реал — Алавес 2:0 (2-й тайм)

Мадридский "Реал" забил 500 голов под руководством главного тренера Зинедина Зидана, сообщает AS.
Газета.Ru 16:36
Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
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Шоу-бизнес

Хью Джекман нашел преемника для Росомахи (и еще одного запасного)

Popcornnews.ru вчера в 02:00
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Общество

Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе

Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
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Автоспорт

Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.
Sports.ru 09:24
Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Что очень вероятно — Россия лишь постепенно входит в самый трудный период этого кризиса, нам только предстоит пережить проблемные моменты, справиться с ними и двигаться дальше.
News-24.ru вчера в 08:31
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Общество

Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями

Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor 04:10
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Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский сообщил, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, было совершено не в соответствии с установленными правилами.
Live24 04:54
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