Энергетика
КоммерсантъМЭА оценило мировое падение предложения нефти в 2020 году
При полном выполнении сделки ОПЕК+ предложение нефти в мире может сократиться на 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Однако в 2021 году его объем может вырасти на 1,7 млн б/с.
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Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК России по региону.
РИА Новости 05:25
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
Футбол
Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА. рассказал о взаимоотношениях с президентом красно-синих Евгением Гинером.
Газета.Ru 16:17
Фигурное катание
Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards
Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском 13:11
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
Здоровье
Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад
Особенно полезен шоколад людям, которые работают учителями, врачами, артистами, диспетчерами и менеджерами.
Evo-rus.com 06:44
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.
RT на русском 10:20
Общество
Instagram запретил публикации о лечении гомосексуальности
Instagram решил запретить публикации на тему репаративной терапии — смены ориентации с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную.
URA.Ru 16:25
Общество
Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 29 человек
В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончались еще 29 пациентов.
Газета.Ru 16:39
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Происшествия
Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей
«Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете».
Русский Запад 07:55
Футбол
Реал — Алавес 2:0 (2-й тайм)
Мадридский "Реал" забил 500 голов под руководством главного тренера Зинедина Зидана, сообщает AS.
Газета.Ru 16:36
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
Шоу-бизнес
Хью Джекман нашел преемника для Росомахи (и еще одного запасного)
Popcornnews.ru вчера в 02:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Автоспорт
Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.
Sports.ru 09:24
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Что очень вероятно — Россия лишь постепенно входит в самый трудный период этого кризиса, нам только предстоит пережить проблемные моменты, справиться с ними и двигаться дальше.
News-24.ru вчера в 08:31
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor 04:10
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский сообщил, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, было совершено не в соответствии с установленными правилами.
Live24 04:54