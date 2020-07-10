При полном выполнении сделки ОПЕК+ предложение нефти в мире может сократиться на 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Однако в 2021 году его объем может вырасти на 1,7 млн б/с.

МЭА оценило мировое падение предложения нефти в 2020 году

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